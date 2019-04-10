امرأة تكتشف 4 نحلات تسكن في عينيها

فوجئت امرأة تايوانية عند قيامها بفحص لعينيها بأن هناك أربع نحلات تعيش داخل إحداهما.

تقارير محلية قال إن المرأة (29 عاما) ذهبت إلى مستشفى جامعة فوين في تايوان بعد شعورها بآلام في عينيها.

تم تشخيص حالتها بالتهاب في القرنية، وعند فحص عينيها تحت المجهر، شاهد الطبيب المعالج هونغ تشي تينغ أرجل حشرات في محجر واحدة منهما.

قام الطبيب بإخراج النحلات الأربع التي كنت تتغذى على دموع المرأة.

المرأة روت أنها كانت قد تعرضت لهجوم من حشرات خلال تنظيفها قبر أحد أفراد عائلتها.

شعرت بعدها بشىء ما داخل عينيها. ظنت أن الأمر مجرد أتربة تعرضت لها أثناء التنظيف، لكن بعد شعورها بالألم الشديد، قررت الذهاب للمستشفى.

الأطباء وجدوا أن النحل الذي تم استخراجه من عين المرأة ينتمي لنوع يطلق عليه "نحل العرق" Sweat bees وهو نحل صغير الحجم ينجذب إلى عرق الإنسان ويعيش قرب القبور والأشجار الساقطة.