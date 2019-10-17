نزوح 300 ألف مدني من شمال سوريا بسبب العملية التركية

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتي كوباني ومنطقة تل أبيض في شمال البلاد.

وتحولت أربعون مدرسة في محافظة الحسكة، إلى مراكز إيواء للنازحين، بينما لجأ كثيرون إلى منازل أقاربهم وآخرون يقيمون في العراء.

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات انسانية من ظروف صعبة يعيشها النازحون على وقع التقدم العسكري التركي المستمر منذ أكثر من أسبوع.

وفر، وفق الأمم المتحدة، نحو ألف شخص إلى العراق المجاور.

وتشن تركيا منذ التاسع من الشهر الحالي هجوما في شمال شرق سوريا، يهدف إلى إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها وإقامة منطقة عازلة تنقل اليها قسماً من 3.6 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.

وباتت تسيطر على شريط حدودي على طول نحو 120 كيلومترا وفق المرصد، ويصل عمق المنطقة تحت سيطرتها إلى أكثر من ثلاثين كيلومتراً في بعض النقاط.

وتسبب الهجوم بمقتل 72 مدنياً على الأقل في شمال شرق سوريا، بحسب المرصد.

وفي مواجهة التقدم التركي، طلب أكراد سوريا من قوات النظام الانتشار على طول الحدود.

وباتت قوات النظام موجودة في مناطق عدة أبرزها منبج وكوباني وعين عيسى.

وأثار الهجوم التركي مواقف دولية منددة. ورغم ذلك، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الضغوط الدولية لحضه على وقف عمليته العسكرية، فيما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نائبه مايك بنس الى أنقرة لإقناع تركيا بوقف إطلاق النار.