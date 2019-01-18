نساء ضد البشير

انضمت أسيل عبدو إلى حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، وتقول إنها مهددة، ما يدفعها لمغادرة المنزل والاختباء من السلطات.

وتضيف الشابة (26 عاما) عبر تطبيق واتساب "سأواصل التظاهر حتى لو استدعت الإطاحة بالنظام سنوات".

وتتابع أن أجهزة الأمن هددتها بالتوقيف ما أجبرها على تغيير مكان إقامتها مرات عدة.

وتكثفت منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 التظاهرات في السودان إثر قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعيش ركودا اقتصاديا.

وحسب آخر حصيلة حكومية، فقد قتل 24 شخصا منذ بدء الاحتجاجات، غير أن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية ومجموعات معارضة تقول إن عدد الضحايا 40 قتيلا على الأقل.

وبحسب محللين، تشكل حركة الاحتجاج الحالية أكبر تحد يواجهه الرئيس البشير منذ توليه الحكم في 1989 إثر انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون.

وعلى غرار عبدو التي تثور من أجل حقوق المرأة في السودان، لا تدخر المتظاهرات جهدا للنضال ضد النظام السوداني.

"سلام، حرية، عدالة"

ومنذ شهر، تنزل مئات من السودانيات إلى الشارع وهن يصفرن ويصفقن ويزغردن، ويشاركن بشكل فاعل في الاحتجاجات، بحسب ما تظهر مقاطع الفيديو التي تنقلها وسائط التواصل الاجتماعي، إذ يمكن رؤيتهن بوضوح بين المحتجين يميزهن غطاء الرأس.

وتهتف النساء مع باقي المتظاهرين "سلام، حرية، عدالة" أو "الثورة خيار الشعب"، متحديات الغاز المسيل للدموع.

واختارت أخريات تأمين الشاي والعصير للمحتجين الذين يعبرون أحياءهن، بحسب شهود.

وتقول أسيل عبدو "هذا النظام لديه أسوأ القوانين المكبلة للمرأة"، مضيفة "يمكن أن تتعرضي للتوقيف بسبب ارتداء سروال أو إذا لم يكن غطاء الرأس يغطي تماما الشعر".

ويقول ناشطون إن مئات من النساء حكم عليهن بالجلد بسبب قانون مثير للجدل ينص على غرامات باهظة وأحكام بالسجن.

ففي تموز/يوليو 2018، حكمت محكمة سودانية بالإعدام على نورا حسين بتهمة "القتل العمد" لزوجها الذي قالت إنه اغتصبها بعد زواج دون رضاها.

وبعد حملة استنكار عالمية، تم تحويل الحكم إلى السجن لمدة خمس سنوات.

ولفتت حالة هذه الفتاة الأنظار إلى موضوع الزواج القسري في السودان والتطبيق التعسفي للقانون الإسلامي والتقاليد القبلية.

ووفرت التظاهرات للسودانيات فرصة لإسماع صوتهن بحسب وداد بدوي وهي الأم تشارك بانتظام في الاحتجاجات ضد الحكومة وتهتف بشعارات للمطالبة بالحرية.

وتقول بدوي إن حلمها يتمثل في "رؤية نهاية التمييز بحق النساء".

"حان أوان التغيير"

وتشارك أسيل عبدو في التظاهرات أيضا احتجاجا على سياسة الحكومة في دارفور.

وتقول الشابة التي تتحدر من هذه المنطقة الواقعة في غربي السودان "نظام البشير ارتكب أفظع الجرائم في دارفور".

ويشهد دارفور منذ 2003 نزاعا بين القوات السودانية ومتمردين يتحدرون من أقليات إتنية ويرون أن نظام البشير همشهم. وخلّف النزاع أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.

والرئيس السوداني ملاحق منذ فترة بعيدة، بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم إبادة وجرائم حرب في دارفور.

وفي مسعى لإنهاء حالات الزواج القسري في السودان، أسست أسيل عبدو منظمة غير حكومية حظرتها السلطات على الفور، كما تؤكد. وتضيف "قالوا لي إن مكانك هو المطبخ وإنه علي غسل الأطباق".

ونجحت التظاهرات التي تجمع نساء ورجالا، أيضا في أن تشمل سودانيين من مختلف القبائل والعرقيات.

ويقول بابكر محمد، المسؤول في منظمة إنسانية بواشنطن "رأيت في هذه التظاهرات مواطنين يتجاوزون العنصرية المتأصلة في مجتمعنا".

ويضيف "المتظاهرون الذين يهتفون في الشوارع (كلنا دارفور) يمنحوننا أملا بأن التغيير حتمي".

وترى بدوي أن هذا "التغيير" حان أوانه، مضيفة "حتى ابني البالغ من العمر 11 عاما تفاجأ عندما علم أن الرئيس البشير يحكم البلاد منذ 30 عاما".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية