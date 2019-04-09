'كنداكات السودان' يتحدين البشير

نساء وطبيبات خلف "الثورة" في السودان. فرضت المرأة السودانية نفسها بقوة وحجزت لها مكانا متقدما في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أشهر، ضد نظام الرئيس عمر البشير. المرأة السودانية التي تسمى بـ"الكنداكة" وتعني في اللغة النوبية الملكة الحاكمة الشجاعة، لم يقتصر دورها على رفع حماس المحتجين بالهتاف والزغاريد، بل تصدرت الصفوف الأولى في الحراك المستمر من أجل "الحرية والتغيير".

إحسان فقيري (65 عاما) طبيبة من مؤسسة حركة "لا لقمع النساء"، تؤكد أن عددا كبيرا من النساء شاركن في التظاهرات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر والتي تطالب برحيل البشير. ​وأضافت خلال مؤتمر جمع في لندن حوالى 100 طبيبة سودانية أو عاملة في المجال الطبي "لقد أقرت هذه الحكومة منذ اليوم الأول قوانين ضد النساء. لا ترتدين بنطلونات، غطوا رؤوسكن، لا تتحدثن بصوت عال...". و​قد ثبّت انقلاب عمر البشير المدعوم من الإسلاميين في 1989 الشريعة الإسلامية، التي كانت أقرت في البلاد عام 1983.

وتقول سارة عبد الجليل (44 عاما) رئيسة الفرع البريطاني لنقابة الأطباء السودانيين، عضو هيئة المهنيين السودانيين، التي تتصدر حركة الاحتجاج، إن النساء اليوم هن "في كل مكان، في الشارع، في السجون". وأوضحت الممرضة نعمة مالك (80 عاما) أن النساء في عهد البشير "يُعاملن معاملة مواطنات من الدرجة الثانية". وتقول منظمات سودانية غير حكومية إن ما لا يقل عن 15 ألف امرأة حوكمن بالجلد في عام 2016، من قبل أجهزة البشير. وأعربت مالك، الأستاذة في جامعة الأحفاد للبنات في الخرطوم عن سرورها لمشاركة الشابات اللواتي تشكل الطالبات عددا كبيرا منهن، في التظاهرات، على الرغم من عدائية قوى الأمن السودانية.

وتؤكد إحسان فقيري، الأستاذة المشاركة في جامعة بحري في الخرطوم أن الشابات اللواتي يشاركن في التظاهرات يتلقين تهديدات بالاغتصاب أو أعمال عنف جسدية. وتقول "نحن، الأكبر سنا، يهددوننا بحرماننا من رؤية عائلاتنا". وهي شخصيا، احتُجزت طوال شهرين ونصف شهر، كما تؤكد. "لا أخاف" وتقول فقيري التي اعتقلت في الشارع بينما كانت تستعد للالتحاق بالتظاهرات، إنها سجنت مع تسع نساء أخريات في غرفة طولها ستة أمتار بعرض أربعة، ومجهزة فقط بخمسة أسرة ومضاءة بنافذتين صغيرتين من 20 إلى 12 سنتيمترا. ولم تتمكن من الحصول على علاج مرض السكري المصابة به، طوال 15 يوما، ولم تستطع الاتصال بأسرتها مدة شهر. وقالت إن "ابني كان يعتقد أنني قد مت". وأخيرا، أخلي سبيلها في 8 آذار/مارس بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق المرأة"، كما تقول وتضحك بمرارة.

وفي ذلك اليوم، أمر الرئيس البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات منذ بداية التظاهرات، لكن عدد المفرج عنهن، لم يُكشف. وتقول فقيري "ربما سيوقفونني مرة أخرى... إنهم لن يخيفوني بعد الآن". وتضيف "مع جميع هؤلاء الأشخاص الذين يحتشدون، إنها مسألة أيام أو أسابيع" حتى يسقط النظام.