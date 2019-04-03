نستله تطرح نوعا جديدا من البرغر النباتي

تسعى شركة نستله للأغذية لدخول سوق المأكولات النباتية سريعة النمو حيث تطرح نوعا من البرغر النباتي الخالي من اللحوم وتقول إن وصفاته يمكنها منافسة البرغر التقليدي المصنوع من اللحم البقري في المذاق.

وتحاول أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم الحفاظ على مكانتها لدى المستهلكين عن طريق جعل منتجاتها صحية أكثر باستخدام مقدار أقل من الملح والسكر وطرح أصناف تتفق بدرجة أكبر مع العادات العصرية لتناول الطعام.

ويتزايد الطلب على المأكولات الخالية من اللحوم على نحو سريع. وفي العام الماضي نمت مبيعات التجزئة الأميركية لبدائل اللحوم ذات الأساس النباتي بأكثر من 23 بالمئة لتتجاوز 760 مليون دولار وفقا لبيانات مبيعات نستله التي حللها معهد (غود فود) الذي يروج للبدائل النباتية لمنتجات اللحوم.

ويقول مصنعو الأغذية إن أحدث منتجاتهم لذيذة المذاق بدرجة تكفي لإثارة شهية المزيد من عشاق تناول اللحم.