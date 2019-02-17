نسخة جديدة من 'فاير' المثير للجدل

يخطط مغني الراب "جا رول"/ (Ja Rule) لتنظيم نسخة جديدة من مهرجان "فاير"/ (Fyre) الذي أثار جدلا قبل عامين.

وواجه مهرجان "فاير" الفشل بعد إخفاق منظمه بيلي مكفارلاند في الإيفاء بالوعود التي قطعها في 2017، إذ بيعت التذاكر التي وصل سعر بعضها إلى 12 ألف دولار خلال فترة وجيزة مقابل حضور مهرجان للأثرياء على جزيرة في البهامس في 2017.

المغني "جا رول" قال لموقع "تي أم زد" إنه يخطط لمهرجان موسيقي سيكون أيقونة حقيقية، رغم أن "فاير" لم يكتب له النجاح كما كان مخططا.

وأطلق أيضا تطبيقا يعد نسخة مشابهة لتطبيق "فاير" باسم "آيكون" إذ يمكنك حجز موعد مع الشخصيات الشهيرة التي تحبها، أو حجز تذكرة في حفلات خاصة يحضرها مشاهير أو مغنون.

وحكم على صاحب تطبيق "فاير" ومنظم الحفل في نسخته الأولى مكفارلاند في فترة سابقة بالسجن ودفع غرامات مالية بسبب الاحتيال.

وكانت شبكة نتفلكس قد أصدرت فيلما وثائقيا خاصا تتحدث فيه عن وقائع مهرجان "فاير" ومؤسسه.