إندبندنت عربية.. بشراكة سعودية

يذكر أن شركة SRMG تمتلك وتدير عددا من المشاريع الصحافية العربية البارزة مثل الشرق الأوسط وArab news، وسيدتي، بالإضافة إلى مواقع ناطقة بالأوردو والماليالامية (إحدى لغات جنوب الهند).

ومن المقرر افتتاح المواقع الجديدة في غضون عام، وفقا لبيان الإندبندنت.

وقال المدير العام المدير العام لمؤسسة الإندبندنت الإعلامية زاك ليونارد إن الصفقة الجديدة ستمكن الصحيفة البريطانية من الوصول بمعدل أسرع إلى جمهور الشرق الأوسط.

وتهدف المواقع الأربعة إلى نشر أخبار وتحليلات عن الأحداث والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى مقالات وتقارير مترجمة من النسخة الإنكليزية الأم.

وتأتي المشاريع المرتقبة عقب تعاقد الصحيفة البريطانية المرموقة مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "SRMG"، حسب بيان منشور على موقع الإندبندنت.

أعلنت صحيفة الإندبندنت البريطانية الخميس إبرامها صفقة جديدة لإطلاق أربعة مواقع لها باللغات العربية، والتركية، والفارسية، والأوردو.

​تسابق خليجي

يذكر أن دول خليجية في السنوات الأخيرة تتسابق على شراء حقوق نسخ عربية للمواقع والصحف العالمية.

وكانت مجموعة SRMG السعودية قد أعلنت العام الماضي عقد صفقة مع وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، ستطلق على إثرها قناة وموقعا باللغة العربية.

وفي عام 2015 أطلقت شركة "إنتغرال ميديا" القطرية نسخة عربية من موقع "هاف بوست" الأميركي، لكن تم فسخ الصفقة في آواخر عام 2017.

وكان رجل الأعمال السعودي عمرو الدباغ قد أطلق نسخة من مجلة Forbes الأميركية موجهة للشرق الأوسط باللغتين العربية والإنكليزية، وذلك قبل أن يشتريهما رجل

الأعمال السعودي ناصر الطيار صاحب شركة Arab Publisher House.

وفي عام 2012 تم افتتاح قناة "سكاي نيوز عربية" على إثر شراكة بين شركة أبوظبي للاستثمار العالمي المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين شبكة بي سكاي بي البريطانية، ويقع مقر القناة الرئيسي في أبوظبي.

كما تم افتتاح نسخة عربية من موقع Vice الأميركي في الإمارات العام الماضي، بعد صفقة أبرمت بين الشركة الأميركية المالكة Vice Globalوبين شركة Moby Group

التي يمتلكها رجل الأعمال الأسترالي-الأفغاني سعد محسني.