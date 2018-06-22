هل يتسبب 'نسر ألبانيا' بعقوبة للاعبي سويسرا؟

من اللقطات البارزة في مباراة صربيا وسويسرا، رفع اللاعبين السويسريين غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري أيديهما على شكل طائر بعدما أحرز كل منهما هدفا في شباك صربيا.

الاحتفال لم يكن اعتباطيا فالرمز الذي قصده اللاعبان، وهما من أصول ألبانية كمعظم سكان كوسوفو، يشير إلى النسر الأسود المرسوم على علم دولة ألبانيا.

وكان الطائر الأسود ذو الرأس المزدوج أيضا شعارا لكوسوفو التي كانت منطقة تتمتع بحكم ذاتي ضمن صربيا حتى استقلالها كدولة عام 2008.

وقد تعرض ذوو اللاعبين لمضايقات على يد الصرب، وهو ما دفعهما للاحتفال على طريقة النسر الألباني، في إشارة سياسية.

وتحدثت تقارير صحافية سابقة عن سجن والد اللاعب تشاكا نحو ثلاث سنوات لدى الصرب.

أما شيردان شاكيري فيرتدي في المباريات حذاء عليه علم سويسرا وآخر عليه علم كوسوفو.

يذكر أن المباراة بين صربيا وسويسرا انتهت بفوز الأخيرة 2-1 لتتساوى مع البرازيل في عدد النقاط، ضمن تصفيات المجموعة الخامسة من مونديال روسيا.

وقد يواجه اللاعبان عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يحظر الشعارات السياسية أثناء المباريات.