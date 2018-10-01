نشطاء: اتهام اقتصادي سعودي بالإرهاب

وجه النائب العام السعودي الاثنين اتهامات لرجل بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ولقاء دبلوماسيين أجانب سرا، فيما قال نشطاء إن المتهم هو اقتصادي بارز انتقد في الماضي خطط طرح أسهم من شركة أرامكو للاكتتاب العام.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الاتهامات تشمل الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بالإضافة إلى الاتصال بقطر والتحريض على القيام باحتجاجات في السعودية.

ولم تذكر الصحيفة اسم الشخص، ولكن نشطاء قالوا إن المتهم هو الكاتب والمحلل الاقتصادي عصام الزامل المحتجز منذ أيلول/ سبتمبر 2017.

وكان الزامل قال في سلسلة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل احتجازه إن تقدير قيمة أرامكو، عملاق النفط المملوك للحكومة السعودية، بتريليوني دولار، سيتطلب من السلطات ضم الاحتياطيات النفطية للشركة في عملية البيع.

وتعتبر خطة طرح أسهم من أرامكو للاكتتاب، التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر زاوية لبرنامج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإصلاحي.