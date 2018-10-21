نشطاء: اعتقال مؤلف كتاب 'هل مصر بلد فقير حقا؟'

ذكر نشطاء مصريون إن السلطات ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وإنه سيعرض على النيابة العامة الاثنين للتحقيق معه.

ونقل مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد عن زوجة فاروق أن الأخير اقتيد إلى قسم شرطة الشروق.​

وكان الخبير الاقتصادي ذكر في وقت سابق أن السلطات صادرت كتابه الجديد "هل مصر بلد فقير حقا؟"، الذي يتناول الوضع الاقتصادي الحالي لمصر من إحدى المطابع.

وكان فاروق قد عمل مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة عام 2013، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003.