نصائح لتجنب الجلطات

نشر المركز الأميركي لمنع الأمراض والسيطرة عليها حقائق حول الجلطات بمختلف أنواعها، والتي تصيب ما لا يقل عن 795 ألف أميركي سنويا.

وأشا المركز إلى أن واحدا من كل أربعة أشخاص من المصابين بالجلطة كان قد أصيب بجلطة سابقة.

فخلال خمس سنوات من الإصابة بجلطة، ترتفع احتمالية الإصابة بواحدة أخرى بنسبة 24 بالمئة لدى النساء، مقابل 42 بالمئة لدى الرجال.

وبحسب المركز، فإن احتمالات الخطورة تكون أعلى عندما تتكرر الجلطة خلال تلك الفترة.

ومن أبرز النقاط التي يركز الأطباء على ضرورة الانتباه لها لتجنب أي جلطات:

ابتعد عن التدخين

يضاعف التدخين احتمالات وقوع الجلطة لدى الشخص، وله تبعات خطيرة متعددة، أبرزها رفع كثافة الدم، والمساعدة على خلق التجلطات فيه، وتضييق الشرايين وخفض نسب الأوكسجين المطلوبة في الدم.

التزم بتناول الأدوية والعلاجات ضمن تعليمات الطبيب

لا بد من التقيد بتعليمات الطبيب والالتزام بها بحذافيرها، ففي حالات كثيرة لا بد من تناول الأدوية للحفاظ على مستويات الضغط الطبيعية، كذلك الحفاظ على الدهون والكوليسترول في الدم ضمن المستوى الموصى به طبيا.

احرص على أن تبقى نشيطا ومارس الرياضة

تساعد الرياضة على تحسين الصحة البدنية بشكل عام لدى الشخص، وتحفيز الدورة الدموية، بالإضافة إلى تقليل الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسد.

تناول طعاما صحيا بدهون وكوليسترول وسعرات حرارية أقل

تناول أطعمة بدهون وكوليسترول أقل وزيادة الحصص المحتوية على الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم سيساعد على تجنب الجلطات بشكل أكبر.

لا تكثر من الكحول

يؤدي الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية إلى أمراض القلب بشكل عام، كما يرفع في أحيان كثيرة مستويات ضغط الدم. فكأسان من الكحول وحدهما كفيلان برفع خطر الإصابة بالجلطات بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.