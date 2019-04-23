قضية خاشقجي.. نصيحة كوشنر لولي العهد السعودي

كشف جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء أنه حث ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على "التحلي بالشفافية" بشأن الملابسات المحيطة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال كوشنر في منتدى لمجلة تايم: "النصيحة التي قدمتها له كانت التحلي بالشفافية قدر الإمكان. يجب ضمان أن تكون هناك محاسبة بشأن ما حدث"، من دون أن يوضح توقيت تقديمه هذه النصيحة.

وكان كوشنر قد تحدث مع ولي العهد هاتفيا خلال الأيام التي أعقبت مقتل خاشقجي واجتمع معه في الرياض خلال زيارته لعدد من العواصم الخليجية في شباط/فبراير الماضي.

وقُتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وبعدما نفت الرياض قتله في القنصلية، أعلنت لاحقا أن عناصر "خارج إطار صلاحياتهم" قتلوه، وأقالت مسؤولين من مناصبهم، بعضهم مقرب من بن سلمان، وبدأت محاكمة 11 مشبوها أمام القضاء السعودي.