تناول نصف كوب من الخضروات المطهية يعادل في أثره على اللياقة الذهنية والصحة النفسية أثر المشي لأكثر من 80 دقيقة، هذا ما خلصت إليه دراسة بريطانية حديثة.

الدراسة المنشورة في عدد شباط/فبراير من دورية "سوشال ساينس آند ميديسن"، ترجح أن تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات مرتبط بتحسن الصحة الذهنية.

وأظهرت الدراسة أن إضافة مقدار كوب من الخضروات النيئة او نصف كوب من الخضروات المطبوخة أو ثمرة فاكهة إلى ما تتناوله في اليوم، تعادل في أثرها ممارسة المشي سبع أو ثماني مرات لعشر دقائق على الأقل في المرة الواحدة.

وأجريت الدراسة على عينة تشمل أكثر من 40 ألف مشارك، ​في أعقاب بحث أسترالي في 2016 وجد ارتباطا إيجابيا بين الزيادة في تناول الخضروات والفاكهة وبين الشعور بالسعادة.