نصف مليون طفل في طرابلس في 'خطر مباشر'

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الإثنين من أن نصف مليون طفل في طرابلس معرضون لخطر مباشر بينما بات أكثر من 2.6 مليون آخرين في حاجة للمساعدة في ليبيا.

وقال المدير الإقليمي ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خِيرْت كابالاري في بيان "أُصبنا بصدمة وحزن إثر تقارير حول مقتل عائلة بأكملها اليوم، بمن فيهم طفلان، نتيجة تعرض منزلهم للقصف في طرابلس".

وأوضح أن العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا منذ 27 آب/أغسطس الماضي يرتقع بذلك إلى ثمانية.

وأكد أن "عددا أكبر بكثير من الأطفال يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الطفل"، مشيرا إلى تقارير حول "مزيد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق".

وأوضح كابالاري أنه مع تصاعد الاشتباكات في جنوب طرابلس، تعرضت أكثر من 1200 عائلة خلال الـ48 ساعة الماضية وحدها للتهجير، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للنازحين ارتفع بذلك إلى أكثر من 25 ألف شخص وأن يونيسف تقدر أن نصفهم من الأطفال.

وحذر المسؤول الدولي من نقص المياه والكهرباء وتفشي الحصبة واستخدام المزيد من المدارس لإيواء عائلات نازحة ما قد يؤدي إلى تأخير موعد بدء السنة الدراسية المقرر في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ إطاحة نظام معمر القذافي، كانت العاصمة الليبية مسرحا للمعارك والمواجهات بين فصائل مسلحة.

وعلى الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في الرابع من أيلول/سبتمبر الحالي، تجددت المعارك هذا الأسبوع وبخاصة في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دمر في 2014.