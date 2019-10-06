الموسيقار العراقي نصير شمة للحرة: على المعممين والأحزاب الدينية التنحي عن السلطة

دعا الموسيقار العراقي نصير شمة، فنان اليونيسكو للسلام، إلى إجراء "حوار حقيقي" لحل المشاكل بما يؤدي إلى تحقيق مطالب المتظاهرين ضد الفساد في العراق.

وقال شمة في حوار مع قناة الحرة إن العراق " بحاجة إلى البحث عن حلول لتخيف التوتر الحاصل من أجل مصلحة المتظاهرين وأيضا لحفظ الدولة لأن العراق لن يحتمل هزة أخرى كما حصل في السابق".

وأضاف قوله "هناك حاجة لحل المشاكل بحوار حقيقي وبالاستماع لمطالب المتظاهرين وتحقيق الحد الأدنى من مطالبهم وهو الحياة الطبيعية الكريمة التي تتعلق بالوظائف والخدمات التي يجب أن يحصل عليها المواطن والتي يكفلها الدستور العراقي".

وطالب شمة "المعممين والأحزاب الدينية بالتنحي تماما عن السلطة وفتح المجال لدولة مدنية حقيقية" قادرة على إدارة الدولة بما يخدم تحقيق التقدم والاستقرار في العراق.

وشدد شمة على ضرورة أن يحدد المتظاهرون مطالبهم، مؤكدا وجود محاسبة "كل الحكومات من 2003 إلى اليوم، فمنذ ذلك الحين والشباب يصرخون بحثا عن وظائف" تضمن لهم حياة كريمة.

وطالب شمة إيران ودول الجوار "بعدم التدخل في الشؤون العراقية وسحب جنرالاتها من العراق"، وقال، من ناحية أخرى، إن على الولايات المتحدة إبعاد صراعها مع إيران عن العراق".

وتابع قوله "مشكلتنا ليست في العراق، مشكلتنا من دول الجوار، فهي التي تعبث بأمن العراق وبمستقبله وبحياة الناس كما رأينا ملثمين ويقتلون بدم بارد"، في إشارة إلى مقاطع فيديو أظهرت ما قيل إنهم قناصة إيرانيون عثر عليهم المتظاهرون" في العراق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و6000 جريح خلال المظاهرات التي شهدتها مناطق عدة في البلاد منذ ستة أيام، ضد الفساد والمنظومة الحاكمة، وواجهتها السلطات بحملة قمع وقطع للإنترنت، الأمر الذي استدعى ردود فعل دولية منددة.