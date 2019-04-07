نظارة خارقة لجنود الجيش الأميركي

عندما وقّع الجيش الأميركي عقدا مع شركة مايكروسوفت بقيمة 480 مليون دولار لتوريد نظارات الواقع المعزز "هولولينز 2"، ما أثار اعتراض موظفين بالشركة طالبوا بالكف عن تطوير "تقنيات الأسلحة"، ظل التساؤل الأكبر: كيف ستبدو هذه التكنولوجيا الذكية في الميدان؟

في تقرير جديد لشبكة "سي ان بي سي" أعطى الجيش صورة لما ستبدو عليه هذه النظارات واستخدامها نظام التعزيز البصري المتكامل.

تبدو نظارات هولولينز 2، لمرتديها وكأنه داخل اللعبة الواقعية "كول أوف ديوتي".

إذا نظرت إلى الأسفل ستعرض لك مواقع فرقتك على الخريطة، أما إذا نظرت إلى الأعلى فستظهر لك البوصلة مكانك وإحداثياتك بالضبط، وكذلك إذا نظرت عبر منظار سلاحك.

تعتمد هولولينز 2 على التصوير الحراري بكاميرات متطورة، وهو ما يساعد على الرؤية في الظلام بدون توهج كبير كما هو الحال في نظارات الرؤية الليلية.

كما تمد هذه النظارات بالمعلومات التي تؤدي إلى تحسين الأداء مثل ضربات القلب.

وتعد نظارات هولولينز 2 الحالية كبيرة الحجم بحيث من الصعب أن تعمل بجانب الخوذات، ولذلك يتم تحسينها حاليا.

ومن المتوقع أن تدخل هذه النظارات التي يتم تحسينها الخدمة بحلول عام 2022 أو 2023.

وحول اعتراض موظفي التكنولوجيا على التعاون مع الحكومات فيما يتعلق بتقنيات ناشئة، قال المسؤول بالجيش الأميركي ريان مكارثي لسي ان بي سي إن "تحسين الوعي في ساحة المعركة يمكن أن يقلل الخسائر في صفوف المدنيين".