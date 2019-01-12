كشفت صحيفة سعودية أن السلطات في المملكة ستمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي أو جواز السفر للوافدين.

وأكدت صحيفة عكاظ في تقرير أن وزارة العمل السعودية عدلت على اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وحسب اللائحة الجديدة، يحق فصل العامل من دون الحصول على مكافآت نهاية الخدمة في ثلاث حالات فقط: الانقطاع المتواصل 15 يوما، الغياب المتقطع لما مجموعه 30 يوميا، الاعتداء الجسدي او اللفظي حتى ولو بوسيلة إلكترونية.

وأمهلت الوزارة 60 يوما للمنشآت المخالفة منذ تسلمها قرارا إداريا لتصويب أوضاعها وسداد الغرامات المترتبة عليها.