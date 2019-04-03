نظام مادورو يرفع الحصانة عن غوايدو

رفعت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الثلاثاء الحصانة عن رئيس برلمان البلاد خوان غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وصوتت الجمعية بالإجماع على "السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد النائب" المعارض غوايدو أمام المحكمة العليا، حسب ما أعلن رئيس الجمعية ديوسدادو كابيلو.

وقبل التصويت، كان غوايدو قد أبدى الثلاثاء خشيته من أن يتم اعتقاله في الأيام المقبلة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه. وقال غوايدو ردا على أسئلة صحافيين "يمكنهم أن يحاولوا خطفي"، في إشارة إلى نظام الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو.

وأضاف الرئيس البالغ من العمر 35 عاما "تعلمون كيف يتصرف النظام"، معتبرا أن الجمعية التأسيسية والمحكمة العليا "لا تتمتعان بسلطة رفع الحصانة. يجب أن تقال الأمور كما هي".

وطلبت المحكمة العليا الفنزويلية الاثنين من الجمعية التأسيسية المكونة حصرا من أنصار مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن غوايدو.