نظام S-400.. البنتاغون يخير تركيا

حذر البنتاغون تركيا من نتائج تنفيذ صفقة شراء نظام "أس-400" الدفاعي الصاروخي من موسكو، معتبرا أن أمورا سلبية قد تترتب على هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إيريك باهون، إن البنتاغون يخير سلطات أنقرة بين الحصول على أنظمة دفاعية صاروخية روسية أو شراء شبكة بطاريات "باتريوت" الأميركية.

وأوضح باهون أن المحادثات مع تركيا متواصلة في هذا الشأن، وأن من مصلحة البلدين الحفاظ على علاقات متينة ومعالجة مجموعة من الملفات الأمنية والعسكرية العالقة.

تصريحات باهون تأتي قبل أيام من موعد اجتماع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان ونظيره التركي خلوسي آكار في بروكسل في الثالث عشر من شباط/ فبراير الجاري، وذلك على هامش اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان مسؤولون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد حذروا أنقرة مرارا من أن نظام "أس-400" الروسي لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي والصاروخي لحلف شمال الأطلسي.