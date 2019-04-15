نفوق واحدة من أندر السلاحف في العالم

أعلنت حديقة حيوانات جنوبي الصين أن الانثى الوحيدة المعروفة في العالم لفصيل بالغ الندرة من السلاحف، قد نفقت.

السلحفاة كانت واحدة من أربع حيوانات فقط من فصيلة سلحفاة يانغتسي العملاقة تبقت في العالم بأسره.

حديقة حيوان مدينة سوتشو التي كانت تعيش فيها الأنثى تضم أيضا ذكرا من نفس الفصيلة، أما الآخران فيعيشان في فيتنام لكن جنسهما غير معروف.

وقالت سلطات المدينة الأحد إن السلحفاة الأنثى نفقت بعد ظهر السبت. وأضافت في بيان أن الخبراء استخدموا تقنيات بالفعل لاستخلاص أنسجة مبيض الخاصة بالسلحفاة لخدمة أغراض البحث في المستقبل.

وأوضحت صحيفة "الشعب اليومية" الحكومية أن السلحفاة كانت قد تجاوزت الـ90 من عمرها وخضعت لخمس محاولات للتخصيب الصناعي قبيل وفاتها.