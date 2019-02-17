العراق.. مدارس بلا معلمين

خلت الأحد مدراس في العراق من التلاميذ والمدرسين بعد أن بدأ المعلمون إضرابا عن العمل للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.

وقد تجمع عدد من المعلمين أمام فروع نقابتهم في مختلف أنحاء البلاد، مطالبين الحكومة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وكان نقيب المعلمين في العراق عباس السوداني قد أعلن السبت، شروع أكثر من 750 ألف معلم بالإضراب عن العمل الأحد والإثنين.

وقال السوداني إن الإضراب سيعم جميع محافظات العراق ماعدا إقليم كردستان، وستعود المدارس للعمل مرة أخرى الثلاثاء القادم.

وأضاف السوداني في بيان النقابة، مطالبهم تشمل إصلاح المناهج وتطوير التعليم في العراق.

وتطالب النقابة بتوفير الأموال اللازمة لتدريب المعلمين وبناء مراكز تدريب مرموقة تليق بالمعلم العراقي، وفتح ملفات الفساد في الوزارة ومحاسبة المقصرين.

وقالت وزارة التعليم العراقية على لسان متحدثها فراس محمد، إن "إضراب المعلمين عن الدوام الرسمي ليس من شأن وزارة التربية، وإنما يقع على عاتق نقابة المعلمين والحكومة."

وأضاف المتحدث أن مطالب المعلمين في رفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع أراض هي من صلاحيات الحكومة العراقية.

وكان عدد من النقابات والاتحادات العمالية قد أعنلت دعمها إضراب المعلمين، مثل اتحاد المعلمين العرب، وتجمع الاتحادات والنقابات المهنية في العراق.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع قضية المعلمين عبر هاشتاغ #إضراب_المعلمين_والمدرسين، حيث أيدت فئة منهم مطالب المعلمين.

وقد نشر مغردون صورا لتجمعات مدرسين في أماكن مختلفة داخل المحافظات العراقية.

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