نقاش مع أفكار رياض الترك

بقلم دارا عبدالله/

قام الكاتب والمخرج السوري محمد علي الأتاسي، بإجراء مقابلة صحافية مطولة مع المعارض السوري المعروف، رئيس "حزب الشعب" رياض الترك (88 عاما)، نشرت في جريدة "القدس العربي" في عدد 3 أيلول/سبتمبر الجاري. مع كل الاحترام لتاريخ رياض الترك الشخصي، وعناده الأسطوري في مواجهة حافظ الأسد، وسنوات سجنه (18 عاما في سجن المنفردة)، ولكن، مقابلته ورؤيته السياسية تحتوي على العديد من المشاكل، سأحاول أن أختصرها في أربع نقاط أساسية:

أولا؛ يقول رياض الترك، وهو العنصر الرئيسي المفصلي في "حزب الشعب"، بأنه لم يدع إلى حمل السلاح يوما. هذا كلام غير واقعي، هنالك نداء مشهور لجورج صبرا، العضو في "حزب الشعب"، يقول فيه: "نريد سلاحا نريد سلاحا نريد سلاحا". وهذا المنطق في "النقد الذاتي" مع التنصل من المسؤولية التاريخية هو غير مفيد كنقد تاريخي في الأساس.

لا يجب أن يصبح رياض الترك معيارا وحيدا للجذرية السياسية المعارضة. لأن كل الناس لا تمتلك نفس القدرة على عدم المساومة والتضحية

كان سيكون أفضل لو اعترف رياض الترك بقناعاته، بأن نظام الأسد لن يسقط سوى بالقوة العسكرية، وبأنه كان داعما للسلاح في تلك اللحظة التاريخية. وبأن آلية التسلح والتدخل الإقليمي والدولي فيه، وغياب التنظيم الدقيق والأيديولوجيا الوطنية، وليس التسلح بحد ذاته، كانت خاطئة.

كما أن "حزب الشعب" تحالف مع تنظيم الإخوان المسلمين الذين كانوا يمتلكون كتائب عسكرية على الأرض، وينسقون مع دول إقليمية خارج منظومات المعارضة. وبالتالي، بالتأكيد ثمة مسؤولية على عاتق "حزب الشعب".

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ثانيا؛ يصر رياض الترك على أن بنية النظام السوري الحالية، أي نظام بشار الأسد، لا تزال امتدادا لبنية نظام حافظ الأسد. وهذا أمر غير دقيق أيضا، وله علاقة بنزعة الأبوة الشديدة الموجودة عند الترك.

مشكلة رياض الترك، وجزء كبير من المعارضة التقليدية، ليست فقط مع جيل الأبناء في المعارضة السورية، بل مع جيل الأبناء لدى النظام السوري أيضا. يفضل رياض الترك أن يعارض حافظ الأسد على أن يعارض بشار الأسد. لأنه وقف بوجه الأب الأسد الصنديد، وليس بوجه هذا "الفصعون". هذا نوع من أنواع الاعتداد الأبوي النفسي بالذات. فهو يرى هذا النظام لا يستحق حتى طاقته الاعتراضية، لأنه "نظام أولاد". نظام بشار الأسد مختلف عن نظام حافظ الأسد من عدة نواحي رئيسية، كاقتصاد السوق المفتوح، وتراجع دور حزب البعث، وخصخصة الاقتصاد، وتراجع دور الدولة الاجتماعي، وتضخم المدن وانهيار الأرياف وتضرر الفلاحين، والعلاقة مع إيران والخليج والمحيط العربي. نظام بشار الأسد ليس امتدادا لنظام حافظ الأسد بالمطلق، هو نسخة أكثر عالمية وحديثة منه، وفي بعض المناطق والحالات متناقضة معه.

سعدت بقراءة مقابلة رجل عمره 88 عاما، وما زالت أفكاره قادرة على إثارة النقاش

ثالثا؛ مع الاحترام الشديد لشخصية رياض الترك، ولكن، أرى من الخطأ تحويله كنموذج للمناضل السياسي في سورية والعالم العربي. أن يصبح رياض الترك حدا ومثالا ونموذجا للنضال السياسي، يجعل الكثير من الناس، المعارضين أيضا، وسطيين ومعتدلين، وربما مهادنين.

لا يجب أن يصبح رياض الترك معيارا وحيدا للجذرية السياسية المعارضة. لأن كل الناس لا تمتلك نفس القدرة على عدم المساومة والتضحية والعناد والتخلي التام عن العائلة واللذة والحياة وتحمل السجن. الخوف على النفس والجسد هو شعور طبيعي، ومن يأخذ حسابات الخوف بعين الاعتبار ليس عميلا. من الخطير تحويل رياض الترك إلى مثال مطلق في سورية.

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رابعا؛ وصف نظام بشار الأسد بأنه تابع بالمطلق للروس والإيرانيين، هذا أيضا رأي غير دقيق باعتقادي. بالتأكيد ثمة هيمنة ووصاية عميقة من قبل الروس والإيرانيين على الأسد. لكن الأسد لا يزال يمتلك فاعلية ذاتية وديناميكية حيوية معطلة ومعرقلة حتى لمصالح الروس والإيرانيين. لديه، على الأقل، جيش شبه منظم ودولة تمتلك دولة بيروقراطية معقولة وقاعدة اجتماعية من ألوان طائفية مختلفة.

أخيرا، سعدت بقراءة مقابلة رجل عمره 88 عاما، وما زالت أفكاره قادرة على إثارة النقاش.

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