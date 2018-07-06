بدء إجراءات نقل جثماني الطالبين السعوديين إلى الممكلة

قال محمد بن عبد الله العيسى الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة إن

إجراءات نقل جثماني الطالبين اللذين توفيا غرقا في ولاية ماساتشوستس بدأت الجمعة وسيصلان المملكة السبت.

وكان جاسر دهام آل راكة (25 عاما)، وذيب مانع اليامي (27 عاما) قد توفيا غرقا أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أميركيين الأحد الماضي.

وأضاف العيسى أن ما قام به الطالبان "من عمل بطولي لهو خير مثال على تمثيل المبتعثين السعوديين القيم الإسلامية والسعودية الأصيلة، ومساعدة الأخرين قدر الإمكان".

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن تعازيها القلبية لعائلات وأصدقاء الطالبين السعوديين بعد حادث وفاتهما المأساوي.

وأشادت في بيان أصدرته الخميس بالعمل البطولي الذي أقدم عليه الشابان وقالت إنه يمثل مساهمة الطلاب الأجانب الدارسين في الولايات المتحدة في إغناء مجتمعاتهم المحلية.