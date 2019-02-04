نقود جديدة في الجزائر

أعلن بنك الجزائر عن عملات نقدية جديدة لفئة الـ 100 و500 و 1000 دينار.

وأوضح البنك في منشورات على صفحة فيسبوك أن الأوراق النقدية الجديدة ستطرح للتداول في النصف الثاني من شهر شباط/ فبراير.

ولن يتم سحب النقود القديمة إذ ستطرح الجديدة للتداول معها، حسب البنك.

ووقع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال نظاما خاصا للعملات الجديدة، يضم القطعة النقدية المعدنية الجديدة في فئة 100 دينار جزائري وهي قطعة من الصنف ثنائي المعدن لها طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي وقلب نحاسي وردي مرصع.

ويتشكل قلب القطعة النقدية الجديدة من مزيج 87 بالمئة نحاس و 13 نيكل، فيما يسك طوقها من معدن الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتحمل القطعة النقدية الجديدة على أحد وجهيها صورة القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات يحلق فوق الكرة الأرضية، والتي تظهر عليها بوضوح قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية.

كما يحمل وجه القطعة النقدية الجديدة تواريخ سكها، حسب التقويمات الثلاثة: الهجري والميلادي والأمازيغي، بالإضافة إلى عناصر زخرفية أخرى.

أما الورقة النقدية من فئة 500 دينار ستكون بلون أخضر يميل إلى البنفسجي، وتتضمن صورة للقمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1 في وجهها الأمامي، وصورة لركائز الاتصال في ظهرها.

وستضم العلامة المائية للورقة صورة الأمير عبد القادر.

كما سيوضع هولوغرام على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدي يحمل صورا لمؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر والملك النوميدي يوغرطة.

وستكون الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 دينار بلون أزرق يميل إلى البرتقالي، وستحمل صورة لجامع الجزائر في وجهها الأمامي ولحرف تقليدية في ظهرها، وستكون العلامة المائية بصورة للأمير عبد القادر أما الهولوغرام فسيحمل صورا للأمير عبد القادر ويوغرطة.