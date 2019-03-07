محكمة بلجيكية تدين نموش بهجوم بروكسل

أعلنت رئيسة محكمة الجنايات البيلجيكية الخميس أن المتشدد الفرنسي مهدي نموش مذنب في عملية قتل أربعة أشخاص في هجوم "إرهابي" في 24 أيار/مايو 2014 على المتحف اليهودي في بروكسل.

وبعد مداولات ظهر الثلاثاء لهيئة المحلفين الـ12 اعتبرت المحكمة ناصر بن درير (30 عاما)، وهو صاحب سوابق من مرسيليا متهم بتزويد نموش بالسلاح، "شريكا" في هذا الهجوم.

ونفى الرجلان هذه التهم وهما عرضة لعقوبة السجن المؤبد. وتحديد العقوبة سيكون موضع مداولات جديدة ستعلن نتائجها الجمعة.

ولن يتم إعلان العقوبات قبل الإثنين حين سيقدم كل من الادّعاء العام والدفاع وثائق جديدة، ستعقد المحكمة بعدها جلسة مداولات جديدة.

وتلت رئيسة المحكمة لورانس ماسار القرار الذي أشار إلى عدم وجود أدلة كافية وذات مصداقية تدعم فريضة وجود مكيدة وبالتالي وجب استبعاد هذه الفرضية.

وطالب الادعاء العام الذي يعتبر هذا الهجوم المعادي للسامية أول اعتداء يرتكبه في أوروبا مقاتل عاد من سوريا بإدانة نموش وبن درير.

وقال أحد المحامين العامين في 26 شباط/فبراير "إننا مقتنعان كل القناعة أن المتهمين ارتكبا فعلا هذا الهجوم".

وفي حيثياتهم ذكر المحلفون الـ 12 والقضاة الثلاثة أن نموش عند توقيفه في 30 أيار/مايو 2014 كان يحمل الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

وسترة النيلون التي عثر عليها مع أغراضه الشخصية تطابق تلك التي كان يرتديها مطلق النار "وكانت تحمل آثار حمض ريبي نووي مهدي نموش" وكذلك ""آثار بارود" كما قالت رئيسة المحكمة لدى تلاوة القرار.

ويعتبر محامو الدفاع عن نموش أن الهجوم ليس اعتداء من قبل تنظيم داعش الذي قاتل موكلهم في صفوفه بين كانون الثاني/يناير 2013 وشباط/فبراير 2014.