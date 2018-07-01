'نمو إيجابي' للاقتصاد السعودي في الربع الأول من 2018

حقق الاقتصاد السعودي "نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الجاري" بعد الانكماش الذي شهده في 2017، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء الأحد.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن اقتصاد المملكة ارتفع بنسبة 1.15 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، مقارنة بذات الفترة العام الماضي عندما تقلص بنسبة 0.84 في المئة.

وقالت الهيئة إن النمو يأتي بسبب الارتفاع بنسبة 2.7 في المئة في القطاع غير النفطي الحكومي، وارتفاع بنسبة 0.62 في المئة في القطاع النفطي، الذي تقلص بنسبة 2 في المئة تقريبا في الربع الأول من عام 2017.

وارتفعت أسعار النفط في أيار/مايو إلى نحو 80 دولارا للبرميل الواحد، مقارنة بأقل من 30 دولارا للبرميل مطلع 2016، عندما توصلت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ودول منتجة من خارج المنظمة لاتفاق على خفض الإنتاج.

ونتيجة انهيار أسعار النفط، دخل الاقتصاد السعودي العام الماضي في النطاق السلبي للمرة الأولى منذ 2009، أي بعد عام من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وسجلت المملكة عجزا في ميزانيتها خلال السنوات الأربع الماضية واقترضت من الأسواق المحلية والعالمية فيما رفعت أسعار الوقود والطاقة في محاولة لسد العجز. وأدخلت كذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في 2018.