نمو الوظائف في أميركا يرفع سعر النفط

صعدت الأسهم الأميركية وتعزز سعر النفط الجمعة بدعم من نمو أفضل من المتوقع للوظائف في آذار/مارس خفف القلق من تباطؤ اقتصادي كان أثار اضطرابات في الأسواق المالية بين الحين والآخر على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.

وحسب تقرير الوظائف الشهري، فقد أضاف الاقتصاد 196 ألف وظيفة خلال آذار/مارس الماضي، واستقر معدل البطالة عند مستوى 3.8%.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 40.36 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 26425.99 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.35 نقطة، أو 0.46 بالمئة، ليغلق عند 2892.74 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 46.91 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 7938.69 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.7 بالمئة وستاندرد آند بورز 2.06 بالمئة وداو جونز 1.92 بالمئة.

كذلك صعدت أسعار النفط 1.5 في المئة الجمعة بدعم من بيانات الوظائف الأميركية، ونظرا لأسباب أخرى منها هدوء المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الخام، وتوقعات بأن تصعيدا للصراع في ليبيا قد يقلص إمدادات النفط.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من تزايد التفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق للتجارة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 94 سنتا، أو 1.35 في المئة، لتبلغ عند التسوية 70.34 دولار للبرميل.

وسجل برنت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين سجل الخام الأميركي خامس زيادة أسبوعية على التوالي.