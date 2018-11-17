أمم إفريقيا.. تأهل مالي ونيجيريا وأوغندا

تأهلت مالي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل بفوزها السبت على مضيفتها الغابون بهدف نظيف في ليبرفيل في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وحجزت أوغندا مكانها في النهائيات بفوزها السبت على ضيفتها الرأس الأخضر بذات النتيجة ضمن منافسات المجموعة الـ12.

ونجحت نيجيريا في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية رغم تعادلها مع مضيفتها جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق في المجموعة الخامسة.

وضمن المجموعة ذاتها تغلبت ليبيا على مضيفتها السيشل 8-1 السبت، وسيتعين عليها الفوز على ضيفتها جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة المقررة في آذار/مارس لضمان التأهل.