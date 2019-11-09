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رياضة

نهائي كأس آسيا.. الهلال السعودي يقترب من اللقب

لاعبو الهلال السعودي يحتفلون بفوزهم بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

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فاز فريق الهلال السعودي السبت على ضيفه نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف في لقاء الذهاب من نهائي دوري كأس آىسيا لكرة القدم.

وعلى أرضية ميدان ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، تمكن اللاعب البيروفي أندري كاريلو من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الـ 60 من زمن المباراة.

وبتحقيقه الفوز على ضيفه، يكون الهلال السعودي قد خطى خطوة كبيرة نحو تتويج ثالث بكأس أسيا للأبطال.

ويبقى على رفقاء كاريلو الفوز أو التعادل في لقاء العودة المزمع إجراؤه في اليابان، الأحد 24 نوفمبر الجاري لتأكيد أحقيتهم بالكأس.

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