'نهر وردي'.. ارتفاع حالات التسمم في البصرة

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الأحد إنها وثقت ارتفاعا في حالات الإصابة بالإسهال والأمراض الجلدية والسرطانية في محافظة البصرة نتيجة تلوث مياه الشرب.

ودعت المفوضية في بيان المواطنين إلى "تقديم الشكاوى ضد الوزارات التي تسببت بانتهاكات التلوث البيئي والصحي في البصرة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تحول عدد من الأنهار في البصرة إلى مكبات للنفايات، فيما تحولت مياه بعض منها إلى اللون الوردي.

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون أن مستشفيات المدينة الغنية بالنفط اكتظت بالمصابين بحالات التسمم نتيجة تلوث المياه.

ما يحدث في البصرة امر مُحزن جداً

كل هذا السبب لأنهم خرجوا بتظاهرات وطالبوا بأبسط حقوقهم



فكانت هذه النتيجة تلوث في مياه الشرب والاف المرضى في المستشفيات#انقذوا_البصرة pic.twitter.com/yqJE5RjqUB — محمد مسعود جمعة 🇮🇶 (@mohammadmasuod8) August 26, 2018

وتشهد المدينة منذ نحو شهر تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، أدت إلى مقتل عدد من المحتجين.

وبادر عدد من الناشطين في محافظة الأنبار غرب العراق في إطلاق حملة لجمع الأموال لشراء مليون عبوة مياه معدنية وارسالها إلى أهالي البصرة.