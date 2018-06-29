نائبة أميركية للإيرانيين: الحرية قادمة

أعرب أعضاء بمجلس النواب الأميركي عن تضامنهم مع المؤتمر العام السنوي لإيرانيي الشتات المقرر عقده في باريس السبت بقيادة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأعلنت عضو الكونغرس شيلا جاكسون دعمها للمؤتمر، وقالت في رسالة مصورة للإيرانيين "أود أن أعرب عن التزامي ودعمي لجمهورية إيران العلمانية والديمقراطية وغير النووية كما تم تناولها في خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي".

وأعربت جاكسون عن اعتقادها بأن التغيير الديمقراطي في إيران في متناول اليد "لأن النظام ليس غارقا فقط في الكثير من الأزمات، بل لأن هناك مجموعة كبيرة ومتنامية من محبي الحرية في إيران وحول العالم. وأنا أؤمن تحت قيادة السيدة مريم رجوي بأن الحرية قادمة".

جودي تشو عضو الكونغرس من كاليفورنيا، أعربت أيضا عن تضامنها مع التجمع السنوي الكبير للإيرانيين في باريس وقالت في رسالة منفصلة:

"أبعث بأطيب تمنياتي لمؤتمر دولي ناجح من أجل إيران حرة.. أقف متضامنة معكم ومع نضالكم من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران. أشعر بالفخر الشديد بالوقوف إلى جانبكم في التحدث ضد قادة إيران الدينيين"

وأعربت تشو عن تأييدها لـ"إيران حرة وديمقراطية تعمل مع الولايات المتحدة وغيرها لبناء عالم أكثر أمنا، وليس العالم الذي يمول الإرهاب أو يسيء إلى شعبه"

ويعقد مؤتمر إيرانيي الشتات هذا العام تحت عنوان" إيران حرة ...البديل" وقد تلقى رسائل دعم وتضامن من مناطق مختلفة من العالم.