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الشرق الأوسط

نواب أميركيون يطالبون تويتر بإزالة جميع محتويات حزب الله وحماس

مؤتمر صحفي لنواب في الكونغرس الأميركي حول مطالبة تويتر بحذف محتوى حزب الله وحماس من المنصة

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أمهلت مجموعة من النواب الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي الثلاثاء الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي حتى الأول من نوفمبر المقبل لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله.

ودعا المشرعون في رسالة دورسي إلى التوقف عن انتهاك القانون الأميركي فورا والمثول أمام الكونغرس لشرح سياسة تويتر والمعايير التي تعتمدها في تحديد المحتوى المتطرف الداعي للعنف.

ودعا كل من النائب الديمقراطي جوشوا غوتيمير، والجمهوري توماس ريد، والديمقراطي ماكس روز، والجمهوري برايان فيتزباتريك دورسي إلى إجراء تعديلات على سياسة شركة تويتر للحيلولة دون نشر مواد ذات علاقة بالمنظمات الأجنبية المصنفة "إرهابية" وفقا للقانون الأميركي.

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