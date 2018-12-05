إيران.. استقالات جماعية من مجلس النواب

قدم عدد من النواب الإيرانيين استقالتهم من مجلس النواب الأربعاء، احتجاجا على تجاهل الموازنة العامة مشروعات لإمداد المياه.

وقال أكبر تركي، النائب عن مدينة فريدون، إن نحو 14 نائبا عن محافظة أصفهان بالمجلس تقدموا باستقالات اجتماعية.

وأضاف تركي في حوار مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "رسالة استقالة نواب هذه المحافظة، قدمت اليوم الأربعاء لهيئة رئاسة البرلمان".

وبحسب تركي، فإن سبب استقالة النواب هو حذف مشاريع توصيل المياه في محافظة أصفهان في ميزانية العام المقبل.

يذكر أن الاحتجاجات على أزمة المياه التي عمت مناطق إيرانية، كانت قد انطلقت في كل من مدينة أصفهان ومدينة برازجانم بمحافظة بوشهر ومنطقة كازرون في محافظة فارس ومناطق أخرى.

وتعود أزمة المياه في إيران إلى سببين رئيسيين كما يرى خبير المياه والتصحر الإيراني كاظم كردواني، وهما سياسة إيران بالإفراط في بناء السدود، وتراجع هطول الأمطار بنسبة 25 في المئة خلال العام الماضي، وذلك في ظل ازدياد نسب استهلاك المياه يوميا.