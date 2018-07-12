السودانية نورا تطالب بـ'حرية غير مشروطة'

طعنت السودانية نورا حسين في الحكم الذي يقضي بسجنها خمس سنوات بعدما قتلت زوجها الذي اغتصبها، في قضية قد تساعد في الحد من العنف الجنسي ضد النساء في السودان.

وتطالب نورا في طلب الاستئناف بالحصول على "حريتها غير المشروطة" دون دفع غرامة أو قضاء عقوبة السجن.

وحكم على نورا أولا بالإعدام قبل أن تخفف محكمة سودانية الحكم الشهر الماضي إلى السجن وغرامة مالية تقدر بـ 18 ألف دولار، بعد ضغوط وحملات كبيرة داعمة لقضيتها.

وكان عادل الإمام محامي نورا قد قال لـ "موقع الحرة" إن مسألة "الإفراج" عن نورا ستكون قضيتهم القادمة بعد تخفيف حكم الإعدام الصادر ضدها.

ويرى نشطاء يعملون مع الفريق القانوني لنورا إن حكم سجن نورا لا يزال "ظالما"، لأن الفتاة نورا كانت تتصرف "دفاعا عن نفسها"، ويقولون إن الإفراج عن الفتاة السودانية سيبعث برسالة إلى المجتمع مفادها أن الاغتصاب غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.

وتقول الأمم المتحدة أن العنف ضد النساء والفتيات منتشر في السودان، وأن البلاد لديها سياسات ضعيفة لحمايتهن.