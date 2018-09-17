نورث كارولاينا.. فلورانس يتراجع لكن الفيضانات مستمرة

لا يزال المسعفون وقوات الأمن في حال استنفار الاثنين و"لعدة أيام" في جنوب شرقي الولايات المتحدة بسبب ارتفاع مستوى المياه بعد مرور الإعصار فلورنس الذي أوقع 17 قتيلا منذ الجمعة.
وحذر مدير الوكالة الفيدرالية لأجهزة الطوارئ بروك لونغ من أن الأحوال الجوية السيئة لم تنته بعد في وسط نورث كارولاينا وغربها وولاية فرجينيا.
وقال لوسيلة إعلام متلفزة إن هذا "الوضع سيستمر لعدة أيام". وأضاف لونغ "نتوقع أضرارا جسيمة"، موضحا أن السدود مهددة بسبب ارتفاع مستوى المياه.
وشدّد حاكم نورث كارولاينا روي كوبر على إمكان حصول فيضانات في مناطق تكون عادة خارج نطاق الخطر.
وصرح كوبر في مؤتمر صحافي متوجها إلى السكان "استعدوا للتوجه إلى أماكن آمنة إذا طلب منكم ذلك"، مشيرا إلى إيواء 15 ألف شخص في 150 ملجأ أقيمت في كل أنحاء الولاية.
لا بد من الرحيل
أما حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر فقال في مؤتمر صحافي "نريد تفادي المآسي"، مضيفا "إذا كنتم في منطقة معرضة فلا بد من الرحيل".
وأضاف ماكماستر أن أجهزة الاغاثة أسعفت أكثر من 900 شخص من الفيضانات بينما لا يزال نحو 700 ألف منزل من دون كهرباء.
وأشاد الرئيس دونالد ترامب على تويتر بـ "المنقذين وقوات الأمن الذين يعملون بجد" لمساعدة السكان. وأضاف "سيسرعون وتيرة العمل مع انحسار المياه".
وكانت مناطق بأكملها في جنوب شرقي الولايات المتحدة لا تزال مغمورة بالمياه مع انقطاع الطرقات وفيضان الأنهر.
وأكدت السلطات في نورث كارولاينا سقوط عشرة قتلى بينما كانت الحصيلة في ساوث كارولاينا خمسة ضحايا.
وتراجعت شدة الإعصار فلورنس إلى عاصفة استوائية الأحد لكن الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الجمعة على الولايتين في جنوب شرقي البلاد لا تزال تشكل خطرا على السكان.
التنقل عبر الزوارق
وبعد ظهر الأحد، فاض نهر ترينت عند بولوكسفيل في نورث كارولاينا الولاية الأكثر تضررا ما قسم البلدة إلى قسمين.
وقام الحرس الوطني بإجلاء نحو ثلاثين شخصا.
وبعد أن توقف هطول الأمطار المتواصل منذ وصول الإعصار إلى أميركا، أخرج لوغان سوسيبي زورقه الكاياك لنقل مواد غذائية من الجانب الآخر للنهر.
وقال سوسيبي "لا نزال من دون تيار أو مياه لذلك أنا مسرور بتقديم المساعدة عندما أقدر، إذ ليس هناك شيء آخر للقيام به"، مضيفا "لكن التيار قوي جدا والمياه ارتفعت إلى ثلاثة أو أربعة أمتار والأمر يمكن أن يستمر لبضعة أيام بعد".
وتابع سوسيبي المعتاد على الأعاصير أنه يشعر بالقلق على منزل "لم نشهد فيضانات كهذه من قبل باستثناء الأعصار فلويد في 1999".
عمليات نهب
وتم الإبلاغ في عدد من المدن التي ضربتها العاصفة عن عدد من عمليات النهب.
وأعلنت شرطة ويلمنغتون في كارولاينا الشمالية توقيف خمسة أشخاص هاجموا محل سوبرماركت.
وأوضح كوبر أن العاصفة سببت "أضرارا جسيمة" في شرق الولاية.
وأضاف بعد اطلاعه على وضع المنطقة من الجو أن "المياه تغمر مساحات زراعية كبيرة في جنوب شرق الولاية وأنا قلق حول عواقب ذلك على الزراعة".
وشدد السيناتور من نورث كارولاينا توم تيليس على أن الصناعات الغذائية، أكبر قطاع اقتصادي في الولاية "تضرر بشكل كبير" نتيجة الإعصار فلورنس.
وقال تيليس على لوسيلة إعلام متلفزة الأحد "نتحدث عن مليارات الدولارات لإعادة الإعمار".
وعلى ساحل ساوث كارولاينا، يحاول منتجع ميرتل بيتش العودة إلى حياته الطبيعية.
وقرر فيكتور شاما الذي يملك حانة "بوري" أن يعاود العمل "لأن الناس يريدون تناول الطعام والشرب ولم يكن هناك شيء".