نورث كارولاينا.. فلورانس يتراجع لكن الفيضانات مستمرة

لا يزال المسعفون وقوات الأمن في حال استنفار الاثنين و"لعدة أيام" في جنوب شرقي الولايات المتحدة بسبب ارتفاع مستوى المياه بعد مرور الإعصار فلورنس الذي أوقع 17 قتيلا منذ الجمعة.

وحذر مدير الوكالة الفيدرالية لأجهزة الطوارئ بروك لونغ من أن الأحوال الجوية السيئة لم تنته بعد في وسط نورث كارولاينا وغربها وولاية فرجينيا.

وقال لوسيلة إعلام متلفزة إن هذا "الوضع سيستمر لعدة أيام". وأضاف لونغ "نتوقع أضرارا جسيمة"، موضحا أن السدود مهددة بسبب ارتفاع مستوى المياه.

وشدّد حاكم نورث كارولاينا روي كوبر على إمكان حصول فيضانات في مناطق تكون عادة خارج نطاق الخطر.

وصرح كوبر في مؤتمر صحافي متوجها إلى السكان "استعدوا للتوجه إلى أماكن آمنة إذا طلب منكم ذلك"، مشيرا إلى إيواء 15 ألف شخص في 150 ملجأ أقيمت في كل أنحاء الولاية.

لا بد من الرحيل

أما حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر فقال في مؤتمر صحافي "نريد تفادي المآسي"، مضيفا "إذا كنتم في منطقة معرضة فلا بد من الرحيل".

وأضاف ماكماستر أن أجهزة الاغاثة أسعفت أكثر من 900 شخص من الفيضانات بينما لا يزال نحو 700 ألف منزل من دون كهرباء.

وأشاد الرئيس دونالد ترامب على تويتر بـ "المنقذين وقوات الأمن الذين يعملون بجد" لمساعدة السكان. وأضاف "سيسرعون وتيرة العمل مع انحسار المياه".

وكانت مناطق بأكملها في جنوب شرقي الولايات المتحدة لا تزال مغمورة بالمياه مع انقطاع الطرقات وفيضان الأنهر.

وأكدت السلطات في نورث كارولاينا سقوط عشرة قتلى بينما كانت الحصيلة في ساوث كارولاينا خمسة ضحايا.

وتراجعت شدة الإعصار فلورنس إلى عاصفة استوائية الأحد لكن الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الجمعة على الولايتين في جنوب شرقي البلاد لا تزال تشكل خطرا على السكان.

التنقل عبر الزوارق

وبعد ظهر الأحد، فاض نهر ترينت عند بولوكسفيل في نورث كارولاينا الولاية الأكثر تضررا ما قسم البلدة إلى قسمين.