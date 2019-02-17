أعلنت المتحدّثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت السبت سحب ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي اختارها لتولّيه الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية في بيان إن "الشهرين الماضيين كانا مرهقين لأسرتي، وبالتالي فإنّ من مصلحة أسرتي أن أنسحب".

ونشرت نويرت بيانها المقتضب بعد انتقادات شديدة طالتها على مدى أسابيع، والتي بلغت حدّ الاستهزاء بها والتشكيك بمؤهّلاتها لتولّي هذا المنصب البالغ الحساسيّة، لا سيّما أنّ خبرتها الدبلوماسية تنحصر بمنصب الناطقة باسم وزارة الخارجية الذي تولّته في نيسان/أبريل 2017.

ويأخذ العديد من معارضي ترامب على نويرت أنّها، وعلى الرّغم من ظهورها أمام الكاميرات بمظهر المرأة الواثقة من نفسها، فهي تفتقر في الواقع إلى المهارة والحنكة اللازمتين للتفاوض مع الدبلوماسيين المحنّكين الذين عادة ما تختارهم دولهم لتمثيلها في المنظمة الدولية.​

وكان ترامب أعلن في مطلع كانون الأول/ديسمبر الفائت ترشيح نويرت (48 عاماً) لخلافة لخلافة نيكي هايلي.

غير أنّ البيت الأبيض لم يبلّغ مجلس الشيوخ رسمياً بهذا التعيين على الرّغم من أنّ الأغلبية الجمهورية في المجلس كانت على الأرجح ستوافق على تعيين نويرت في المنصب الحسّاس.

كذلك فإنّ نويرت ابتعدت خلال الشهرين الفائتين عن العدسات ولم يسجّل لها أيّ ظهور علني.

وتعليقاً على بيان نويرت أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو أنّ ترامب سيختار "قريباً" مرشحاً آخر بدلاً منها.