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تكنولوجيا

نيبال تتراجع عن قرار حظر 'بوبجي'

لعبة PUBG

رفعت المحكمة العليا في نيبال الحظر المفروض على لعبة "بوبجي PUBG" الشهيرة بعد نحو أسبوعين من قرار السلطات حظر اللعبة.

وجاء قرار رفع الحظر بعد تقديم مجموعة من المحامين التماسا للمحكمة بحجة أن الدستور يمنح النيباليين الحرية في التمتع بأي لعبة، وأن على الحكومة أن تثبت وجود ما يبرر قرار الحظر.

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وقالت صحيفة "ذي هيملايان تايمز" واسعة الانتشار في نيبال إن المحكمة العليا رأت أن حظر اللعبة سيؤثر على الحريات التي منحها الدستور للمواطنين.

وكانت الحكومة في نيبال حظرت لعبة "بوبجي PUBG"، قائلة إن محتواها العنيف كان له تأثير سلبي على الأطفال كما أنها تتسبب في صرف انتباههم عن دراستهم.

ولعبة "بوبجي PUBG" محظورة أيضا في ولاية غوجارات الهندية حيث أوقف عشرات الأشخاص بسبب ممارستها.

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وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس النواب العراقي حظر الألعاب الإلكترونية "المحرضة على العنف" ومن بينها لعبتا "بوبجي" و"فورتنايت" الشهيرتين.

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