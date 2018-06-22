نيجيريا تهزم آيسلندا وتنعش آمال الأرجنتين

أحرز المنتخب النيجيري فوزا ثمينا على نظيره الآيسلندي بثنائية نظيفة الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من منافسات الدور الأول في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ويدين المنتخب البنجيري بالفوز لنجمه أحمد موسى لاعب ليستر سيتي الإنكليزي الذي سجل في الدقيقتين "49 و74" من زمن اللقاء.



ورفع المنتخب النيجيري بهذا الانتصار رصيده إلى ثلاث نقاط في وصافة المجموعة خلف المنتخب الكرواتي صاحب الصدارة برصيد ست نقاط والفائز أمس على الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

فيما يقبع منتخبا آيسلندا والأرجنتين في المركزين الثالث والرابع على التوالي بنقطة لكل منهما، مع فارق هدف لصالح المنتخب الإسكندنافي.

وأصبحت حظوظ المنتخب النيجيري كبيرة في العبور لدور الـ16 إذا تغلب على المنتخب الأرجنتيني في الجولة المقبلة في 26 من هذا الشهر أو إذا تعادل مع زملاء ميسي و خسر المنتخب الآيسلندي من الكرواتي في اليوم نفسه.

بينما تعززت آمال الأرجنتين بالتأهل في حال فوزها على نيجيريا وتعزيز رصيدها من الأهداف، لأن فوز آيسلندا على كرواتيا بنتيجة كبيرة قد يمنحها الأفضلية بسبب فارق الأهداف الذي سيكون له دور حاسم في حسابات التأهل.