نيجيريا.. تظاهر بصلاة الفجر ثم فجر نفسه في المسجد

قال مسؤولون نيجيريون إن سبعة أشخاص قتلوا في هجوم انتحاري داخل مسجد بمدينة كوندوغا شمالي البلاد.

وقال بيلو دامباتا، رئيس عمليات الإنقاذ في وكالة إدارة الطوارئ بولاية بورنو، الاثنين إن سبعة آخرين أصيبوا في الهجوم. وأضاف أن القتلى والمصابين نقلوا إلى مرافق طبية في مايدوغوري، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا.

وذكر دامباتا أن الانتحاري تظاهر بأنه متجه لأداء صلاة الفجر قبل أن يفجر متفجرات كانت بحوزته.

يأتي الهجوم بعد اعتقال نحو 22 من قادة جماعة "بوكو حرام"، والذين قيل إنهم مسؤولون عن اختطاف جماعي لطالبات مدارس في مدينة شيبوك بالإضافة لأكثر من 50 عملية انتحارية.

قتلت بوكو حرام أكثر من 20 ألف شخص خلال تمردها الذي بدأ قبل تسع سنوات في نيجيريا.