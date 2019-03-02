مفقودون إثر انفجار خط أنابيب وتدافع بنيجيريا

قالت السلطات النيجيرية السبت إن أكثر من 50 شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار أنبوب نفط مكسور وحدوث تدافع في جنوب البلاد.



وصرح المتحدث باسم مجلس نيمبي نينغى جيمس أوريووريو لوكالة أسوشييتد برس بأن الانفجار الذي وقع في وقت مبكر الجمعة تسبب في تسرب نفطي هائل في مملكة نيمبى بولاية بايلسا.

ويتم تشغيل خط نيمبي ترانك من قبل مجموعة أيتيو التي تتخذ من مدينة بورت هاركورت مقرا لها، وينقل خام النفط إلى محطة بوني للتصدير.



خط الأنابيب ملكية مشتركة بين أغيب وأواندو وشركة شل للتنمية.



ولم تعلق مجموعة أيتيو على الانفجار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان خط الأنابيب قد أغلق أم لا.



تجدر الإشارة إلى أن منطقة دلتا النيجر ملوثة للغاية. وعادة ما تؤكد شركات النفط النيجيرية أن غالبية حوادث تسرب النفط تكون ناجمة عن تخريب أو سرقة أو تكرير غير قانوني.