نيجيريا.. 48 قتيلا في هجوم لـ'بوكو حرام'

أعلنت مصادر عسكرية الاثنين أن حصيلة قتلى هجوم شنته جماعة بوكو حرام على قاعدة للجيش النيجيري على الحدود مع النيجر ارتفعت إلى 48 قتيلا.

واقتحم عشرات من مقاتلي بوكو حرام القاعدة الواقعة في قرية زاري بولاية بورنو بشمال نيجيريا الخميس، وسيطروا عليها لفترة وجيزة بعد معركة ضارية.

وصعدت بوكو حرام التي تشن تمرد داميا في نيجيريا منذ 2009، هجماتها على أهداف عسكرية في الأشهر الماضية.

وكانت التقارير الأولية قد ذكرت أن 30 جنديا نيجيريا قتلوا في هجوم الخميس.

وقال مصدر عسكري إن "حصيلة القتلى الآن بلغت 48 بعد العثور على 17 جثة لجنود في غابات مجاورة في زاري من جانب فرق البحث والإنقاذ".

وأضاف أن "عمليات البحث لا تزال مستمرة وقد يتم العثور على مزيد من الجثث".

وأكد مصدر عسكري آخر الحصيلة الجديدة للقتلى.

وأضاف المصدر أن القتلى ضابطان و46 جنديا.

وقال "عندما هاجمهم الإرهابيون، انسحب الجنود في اتجاهات مختلفة".