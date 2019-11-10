اشتعال النيران في طائرة أوكرانية بشرم الشيخ.. وفيديو يوثق إطفاءها

بمجرد نزول طائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، حتى شبت نيران في أحد إطاراتها، ما كاد يؤدي إلى كارثة.

وأفادت وزارة الطيران المدني في مصر، بأن تسربا لزيت الهيدروليك في الطائرة التابعة لشركة اسكاى اب، تسبب في اشتعال النيران في الإطار نتيجة سخونته.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه النيران التي شبت فجأة، وسرعة استجابة عناصر الطوارئ في الموقع للحادث ونجاحهم في إخمادها في ثوان معدودة.

وأوضح مصدر في الوزارة أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في المطار نجحوا في إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقى أجزاء الطائرة.

وتم إجلاء الركاب من الطائرة من دون تعرض أي منهم للأذى.