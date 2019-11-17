نيسان تستدعي 400 ألف مركبة في أميركا لخلل بالمكابح

استدعت شركة نيسان نحو 400 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب خلل في المكابح يمكن أن يؤدي إلى حريق في السيارة.

وقالت الشركة إن زيت المكابح يمكن أن يتسرب ويتسبب في حريق في المركبة إذا ما حصل قصور كهربائي في النظام، داعية السائقين وأصحاب السيارات إلى عدم تجاهل الاستدعاء، وفق وكالة رويترز.

ويشمل الاستدعاء المركبات من الطرازات التالية:

- (Maxima) للأعوام 2016-2018.

- (Infiniti QX60) للأعوام 2017-2019.

- (Murano) للأعوام 2015-2018.

- (Pathfinder) للأعوام 2017-2019.

ولم تذكر الشركة فيما إذا كان قد حصل فعلا حالات حريق مركبات نيسان بسبب خلل الفرامل، أو وجود حوادث أو إصابات بسبب هذا الأمر.

وتقول الشركة إنها ستبدأ بالتواصل مع أصحاب المركبات مطلع الشهر المقبل من أجل إصلاح الخلل من دون دفع أية تكاليف.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد إعلان المجموعة في سبتمبر عن سحب 1.23 مليون سيارة من الولايات المتحدة بسبب خلل محتمل في نظام الكاميرا الخلفية.

وكانت الوكالة الأميركية المكلفة بسلامة الطرقات قد فتحت تحقيقا أوليا حول نظام للمكابح الآلية الطارئة في أحد نماذج سيارات نيسان، "نيسان روج"، بعد مئات الشكاوى التي تشير إلى عمل هذا النظام عن طريق الخطأ، ما تسبب ببعض الحوادث غير المميتة.