نيس يطرد لاعبا بعد سرقته ساعة يد زميله

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، أنه طرد أحد لاعبيه لسرقته ساعة زميله من غرفة غرفة تغيير ملابس.



وذكر النادي أن عقد لاعب الهجوم لمين ديابي فاديغا، البالغ من العمر 18 عاما، قد تم إلغاؤه الثلاثاء بأثر فوري، موضحا أن السبب يعود "لسرقته ساعة يد اللاعب كاسبر دولبرغ من غرفة تغيير ملابس الفريق".



وقال النادي "علاوة على كل الاعتبارات الرياضية والمالية، فإن نيس لا يقبل ولن يقبل مثل هذا السلوك الذي يخون الثقة التي توحد جميع موظفي النادي وجميع أفراد عائلة الأحمر والأسود".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن قيمة الساعة تقدر بـ70 ألف يورو.



يذكر أن ديابي فاديغا، الذي لعب مع فرق الشباب في فرنسا، كان في موسمه الثالث مع فريق نيس الأول.



وانضم دولبرغ، وهو مهاجم من الدنمارك، إلى نيس من نادي أياكس الهولندي خارج الموسم.