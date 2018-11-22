الذكاء الاصطناعي في خدمة سلامة الطرق

يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين السلامة على قطاع من أكثر الطرق السريعة ازدحاما في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وقالت هيئة دوريات الطرق السريعة في ولاية نيفادا إن شراكة عمرها عام بين أجهزة السلامة العامة وشركة تكنولوجيا ناشئة أثمرت عن خفضا نسبته 17 في المئة من الحوادث على قطاع على طول جزء من الطريق السريع 15 المتجهة شمالا إلى الغرب من قطاع لاس فيغاس.

وأوردت صحيفة "ذي لاس فيغاس ريفيو جورنال" أن "وايكير"، الشركة المزودة للمنتجات والخدمات المتحركة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ساهمت في قيادة البرنامج التجريبي للوقاية من الحوادث.