نيكاراغوا.. اعتقال عرب على صلة بداعش

أعلنت السلطات في نيكارغوا اعتقال أربعة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش بعد دخولهم إلى البلاد بصورة غير قانونية من كوستاريكا.

وذكر مسؤولون أن المشتبه بهم وهم، مصريان وعراقيان، ربما كانوا يحاولون التوجه إلى الولايات المتحدة، مضيفا أنه تم ترحيلهم إلى كوستاريكا.

وأكدت الشرطة أن المصريين هما محمد إبراهيم (33 عاما)، ومحمود سامي عيسى (26 عاما)، أما العراقيان فيدعيان أحمد غانم محمد الجبوري (41 عاما) ومصطفى علي محمد يعقوب (29 عاما).

ووصل أول ثلاثة أشخاص من هؤلاء إلى كوستاريكا في التاسع من الشهر الجاري، فيما وصل الرابع بعدهم بأربعة أيام، وفقا لوثائق دائرة الهجرة الكوستاريكية.

وتطابقت تواريخ دخول الأشخاص الأربعة إلى كوستاريكا مع تحقيقات أجرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية أشارت إلى أنهم أعضاء محتملين في تنظيم داعش يحاولون التوجه للولايات المتحدة، وفقا لمعلومات نشرتها وسائل إعلام مكسيكية في وقت سابق.