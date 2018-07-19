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نيلسن: ما من شك في تدخل موسكو في انتخابات 2016

وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كيرستن نيلسن

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كيرستن نيلسن الخميس إن ما من شك في أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016، لكنها أضافت أنها لم تر دليلا على أن تدخل موسكو كان لمساعدة دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض.

وأضافت نيلسن في كلمة خلال منتدى أسبن الأمني بولاية كولورادو، "لم أر أي دليل على أن محاولات التدخل في بنية الانتخابات كانت بهدف تفضيل طرف بعينه".

وأكدت دعمها لتقييم وكالات الاستخبارات الأميركية أن روسيا تدخلت في الانتخابات، مضيفة أن التدخل الروسي كان يهدف إلى إحداث فوضى على كلا الجانبين.

وقالت من جهة أخرى إن على الولايات المتحدة أن تستعد لمحاولة روسيا التدخل في الانتخابات التي ستجرى في الولايات الأميركية الـ50 هذا العام.

وتوصلت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا شنت حملة بروبغندا استهدفت انتخابات 2016 الرئاسية.

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