بعد "شرط تعجيزي".. نيمار باق في باريس سان جيرمان

مع اليوم الأخير للانتقالات الصيفية، ينتهي الجدل حول صفقة انتقال اللاعب الأغلى في العالم البرازيلي نيمار دي سيلفا من نادي باريس سان جيرمان سواء إلى نادي برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين، مع عدم الإعلان عن الانتقال إلى أي منهما.

وتعقدت الصفقة التي كانت قريبة للغاية مع برشلونة الإسباني بعدما وضع مالك النادي ناصر الخليفي "شرطا تعجيزيا" لرحيل نجم منتخب السامبا، بحسب صحيفة "لو باريزيان".

وقالت الصحيفة إن الخليفي اجتمع مع عدد من نجوم الفريق وأخبرهم بأن الإدارة لديها استعداد للاستغناء عن اللاعب إذا وصلها عرض بقيمة 300 مليون يورو.

وكان المدير الرياضي لسان جرمان، البرازيلي ليوناردو، أكد الجمعة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن بشأن أغلى لاعب في العالم، وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، قبل إقفال باب الانتقالات الأوروبية الاثنين.

وكلف اللاعب خزينة النادي المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية 222 مليون يورو في صيف عام 2017، وكان شرط النادي تلبية الشروط المالية وتوفير البدائل على صعيد اللاعبين لتعويض رحيل المهاجم الدولي.

وشكل نيمار محور تقارير صحافية متعددة هذا الصيف عن رغبته في الرحيل، وسط حديث عن اهتمام بخدماته من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

ورغم بقاء نيمار في النادي الباريسي، فإنه لن يخوض المباراة المنتظرة لناديه مع نادي ريال مدريد الإسباني في 18 سبتمبر المقبل بسبب إيقافه لثلاث مباريات بعد سب السلوفيني دامير سكومينا وحكام تقنية الفيديو (فار)، عقب إقصاء باريس سان جيرمان أمام نادي مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وإعارة حارسه الفرنسي ألفونس أريولا إلى النادي الإسباني، قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية.

وأفاد نادي العاصمة الفرنسية الاثنين، أن نافاس (32 عاما) انضم إلى صفوفه بعقد لأربعة أعوام، بينما انتقل أريولا (26 عاما) إلى مدريد على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.

وأكد النادي الفرنسي بهذه الصفقة، التقارير المتداولة في الآونة الأخيرة، عن قرب تعاقده مع الحارس الدولي الكوستاريكي، بعد تراجع الأخير في حسابات مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان، لصالح البلجيكي تيبو كورتوا الذي بات الحارس الأساسي هذا الموسم للنادي الملكي.

وأمضى نافاس خمسة أعوام في صفوف ريال (2014-2019)، أحرز خلالها سلسلة من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018، ولقب الدوري الإسباني في 2017.

وبات نافاس ثاني حارس مرمى ينضم إلى سان جرمان في الساعات الماضية، بعد إعلان النادي الفرنسي الأحد التعاقد مع الحارس سيرخيو ريكو على سبيل الإعارة من نادي إشبيلية الإسباني.

في المقابل، تخلى سان جرمان عن حارسين خلال الصيف الحالي، إذ عاد جانلويجي بوفون إلى بلاده وناديه السابق يوفنتوس بعد موسم واحد في فرنسا، وانتقل كيفن تراب إلى بلاده وناديه السابق إينتراخت فرانكفورت بصفة نهائية بعد أربعة مواسم مع النادي الفرنسي بينها موسم واحد على سبيل الاعارة مع فرانكفورت.