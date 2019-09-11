"نيمار حزين".. والده يتحدث عن مفاوضات انتقاله لبرشلونة

أفاد والد النجم البرازيلي نيمار أن المفاوضات بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ما زالت قائمة من أجل عودة نجله الى النادي الكاتالوني، وذلك على الرغم من فشل اتمام الصفقة قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية في الثاني من الشهر الحالي.



وسعى برشلونة جاهدا هذا الصيف لتلبية رغبة نيمار بالعودة الى ملعب "كامب نو" الذي تركه عام 2017 للانتقال الى العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل الى اتفاق مع إدارة سان جرمان.



ولم يشارك النجم البرازيلي في أي من مباريات سان جرمان لهذا الموسم، أولا بداعي الإصابة ثم بسبب رغبته العلنية بالرحيل عن الفريق، في وقت أكد مدرب النادي الباريسي الألماني توماس توخل بأنه لن يدرج اسم نيمار في التشكيلة إلا بعد أن يحسم مستقبل اللاعب البالغ 27 عاما.



ولا يبدو أن المستقبل قد حسم رغم إقفال فترة الانتقالات الصيفية، إذ أكد نيمار الأب الذي يتولى مهمة إدارة أعمال نجمه، في تصريح الثلاثاء لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية من العاصمة الأسكتلندية حيث كان مشاركا في مؤتمر إدنبره الرياضي أن "المفاوضات بين الناديين لم تنته. البرازيلي لا يريد أن يكون سوى في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وهو كان سعيدا في برشلونة".



وتابع "عندما يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة (إلى برشلونة)، يشعر بالحزن" لأنه لم يحصل على رغبته هذا الصيف.



وكشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قبل أيام معدودة بأن النجم البرازيلي "قام بكل شيء" للعودة إلى فريقه السابق، مشيرا الجمعة في حديث لقناة النادي الكاتالوني "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططا"، مؤكدا "قام نيمار بكل شيء ممكن لانه أراد هذا الامر. أعتقد الآن أنه يملك استراتيجية مختلفة، مشروعا مختلفا وسيلعب هذا الموسم مع سان جرمان".



"قاتلنا من أجل التوصل إلى اتفاق"



تابع "قام برشلونة بكل ما في وسعه... لم تنجح الصفقة لان النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جرمان"، مضيفا "كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها".



وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي، قال "في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في يناير-فبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل".



وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية الى أن نيمار كان على استعداد لدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص للمساعدة في اتمام الصفقة، لكن سان جرمان حال دون حصول الانتقال.



وهذا الأمر تسبب بإحباط اللاعب ووالده نيمار الأب الذي قال لشبكة "سكاي سبورتس" أنه "كوكيل، تشعر بالعجز عندما لا يكون هناك هيكل يتيح لك التحرك (الانتقال). ليس هناك أي بند جزائي في عقده (مع سان جرمان) وهذا الأمر يصعب الأمور".



وكشف "قاتلنا من أجل التوصل إلى اتفاق. لقد قدمنا أفضل ما لدينا (من إمكانيات وحلول) من أجله".



وسجل نيمار 51 هدفا في 58 مباراة مع سان جرمان خلال موسمين، وبرغم نجاحه محليا عجز عن إيصاله إلى لقب دوري أبطال أوروبا في ظل الإصابات المتكررة التي تعرض لها في مشط قدمه.



وعلى الرغم من ابتعاده عن سان جرمان، استدعي نيمار إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي وخاض معه المباراتين الوديتين ضد كولومبيا (2-2) الجمعة والبيرو (صفر-1) الثلاثاء.