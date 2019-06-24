هل يعود نيمار إلى برشلونة.. أم ريال مدريد؟

أفادت تقارير صحفية بأن نجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار يرغب في العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة وأن هناك مساعي من الفريق الكتالوني لإعادته إلى صفوف الفريق.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن النجم البرازيلي الذي انتقل قبل عامين إلى النادي الباريسي في صفقة تجاوزن 222 مليون يورو يرغب في الاعتذار علنا لجماهير برشلونة عن الانتقال لباريس سان جرمان.

وأضافت أن اللاعب الذي سجل 51 هدفا في البطولات الفرنسية يريد الاعتراف علنا بأنه "أخطأ" في الانتقال إلى النادي الفرنسي، لكن أغراه العرض الذي حصل عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قدم اعتذارا بالفعل لزملائه السابقين في النادي الكاتالوني.

صحيفة التايمز البريطانية قالت إن النادي الإسباني يرغب في استعادة نيمار مقابل حوالي 100 مليون دولار بالإضافة إلى الاستغناء عن لاعب أو اثنين من الفريق.

وأفادت تقارير أخرى بأن نادي ريال مدريد يسعى أيضا للحصول على توقيع اللاعب، لكن الأنباء الأخيرة تشير إلى عودة محتملة لنيمار إلى برشلونة.

وكان قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش، المشارك حاليا مع بلاده في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها على أرضها، قد اتخذ قرارا بالرحيل عن باريس سان جرمان قبل أيام.

وواجه نيمار بعض المشكلات في الآونة الأخيرة، فقد منعته سلطات الضرائب البرازيلية من التصرف في ممتلكات له وسط نزاع طويل الأمد معها.

وعلاوة على ذلك، فقد تم اتهام نيمار في الأسابيع الأخيرة بالاغتصاب وهو ما تحقق فيه الشرطة البرازيلية لكن اللاعب ينفي.

وتم استبعاد نيمار من تشكيلة البرازيل بكأس كوبا أميركا المقامة على أرض بلاده بسبب إصابة في أوتار الكاحل.